Der lange Weg zurück zur späteren Sperrstunde

Fast sechs Monate später weist die Internetseite der von Engerwitzdorf aus agierenden Bäckerei weiter viele Filialen aus, die am Nachmittag zu sind. „Wir versuchen, nach und nach wieder mehr Geschäfte am Nachmittag offen zu halten, aber dazu brauchen wir Planungssicherheit“, sagt der 56-Jährige. Während in der Backstube heuer vier Lehrlinge beginnen, ist die Personalsituation bei Fahrern und im Verkauf angespannter. „Vor allem im Verkauf haben wir zu wenig Mitarbeiter“, so Honeder.