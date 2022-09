Traditionskonditor schickt Filiale in Winterschlaf

„Bei uns muss man auch am Sonntag arbeiten“

Eine Vier-Tage-Woche sei für seine Mitarbeiter nicht möglich. „Bei uns muss man auch am Sonntag arbeiten“, so Jindrak. Doch: In der Backstube arbeiten Beschäftigte abwechselnd in einer Woche an fünf, in der nächsten an sechs Tagen.