Finnland als Teil der NATO: Wo Moskau irrte

Der neutrale Raum in Europa verschwindet

Bedenklich an der Entwicklung ist jedoch, dass in der dramatisch sich verschlechternden Sicherheitslage selbst traditionell neutrale oder bündnisfreie Länder ihr Heil im Militärbündnis suchen und militärische Neutralität als Garant für stabile Beziehungen zu Moskau jeden Wert verloren hat. Das führt zu einem Dilemma: Der neutrale Raum in Europa verschwindet – und mit ihm die Möglichkeiten zu Verhandlungen und Vermittlung. Man muss auf globale Mediatoren hoffen. „Diese müssen dabei nicht zwangsläufig neutral sein“, sagte Experte Koschut im „Krone“-Gespräch. Viel entscheidender ist, dass die Konfliktparteien ihnen vertrauen. Zum Beispiel Brasilien, Indonesien und vielleicht sogar die Türkei. „Selbst Österreich wäre ein denkbarer Vermittler.“