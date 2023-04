Aussichtsreiche Wanderung zu den Kartnallhöfen

Man wandert vom Parkplatz am Fahrweg weiter Richtung Damm empor, nach wenigen Metern ist „Kartnall“ angeschrieben. Es geht links am Damm vorbei, in dem Bereich beginnt der Fußweg, der sich knackig im steilen Gelände im Wald hinauf windet. Er zieht dann in die Wiesen und hinüber zu den zwei benachbarten Kartnallhöfen mit Einkehrmöglichkeit – Ober- und Unterkartnall. Der Talschluss mit Freiger, Zuckerhütl und Pfaff liegt, wie auch im weiteren Verlauf, prachtvoll vor uns.