Osttiroler Skigebiete sind auf Vor-Corona-Niveau

Sowohl bei der Schultz Gruppe mit Liften in St. Jakob in Defereggen, Kals-Matrei und Sillian als auch bei der Lienzer Bergbahnen AG (LBB) resümiert man die auslaufende Skisaison positiv. „Frequenztechnisch war es gut, und wir konnten uns an die Zahlen von vor Corona annähern, sie teilweise sogar erreichen“, sagt LBB-Vorstand Mario Tölderer. Und auch Maximilian Schultz registriert eine Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren: „Unterm Strich fehlen uns allerdings noch rund zehn Prozent an Auslastung gegenüber den Jahren vor Corona.“