Junge Liebe im Alter

Jakob ist 18 und sieht seine Sexualität „in der dominanten Richtung sehr ausgeprägt“. Zärtlichen Sex findet er okay. Aber richtig Lust erlebt er beim sexuellen Spiel mit Macht und Kontrolle. Wer an aufgeregte Verliebtheit denkt, hat wahrscheinlich das Bild eines jungen Menschen im Kopf. Mit dem Alter, so nehmen viele an, spielen Liebe und Sexualität nicht mehr so eine große Rolle. Bis sie selbst älter werden und feststellen: Gefühle kümmern sich nicht ums Altern.