Zwei rabiate Streithähne vor Gericht

Seite an Seite sitzen die beiden auf der Anklagebank. In Wahrheit sind sich die Männer nicht grün. Warum? Dazu will sich keiner von ihnen äußern. Den zwei bislang Unbescholtenen wird der Prozess gemacht, weil sie nach einem Streit bei einer Essensausgabestelle im Oberland gegenseitig angezeigt haben.