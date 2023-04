Expat Service: Damit Fachkräfte im Land bleiben

Von der Wohnungssuche bis zur Ummeldung des Haustiers

„Wir werden aber auch bei der Wohnungssuche oder der Ummeldung des Haustiers unterstützen“, zählt die Geschäftsführerin des Expat Service, Claudia Neumayr auf - selbst lange in China und Norwegen tätig. In zweiter Linie geht es dann darum, dafür zu sorgen, dass sich die frisch Zugezogenen in Vorarlberg wohl fühlen.