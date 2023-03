Saporischschja: IAEA-Chef warnt vor „Katastrophe“

„Es ist offensichtlich, dass die militärischen Aktivitäten, auf die ich bereits hingewiesen habe, zugenommen haben. Das sieht man an der militärischen Präsenz dort, an den Zerstörungen, die man sieht, wenn man sich diesem Ort nähert“, sagte Grossi am Mittwoch (siehe Video oben). Es sei ganz offensichtlich, dass diesem Gebiet eine vielleicht noch gefährlichere Phase in dem laufenden Konflikt bevorstehe, erklärte er.