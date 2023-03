„Radioaktive Erpressung“: Selenskyj fordert Abzug

Das Personal der Anlage stehe unter ständigem Druck der russischen Besatzungstruppen, die die Sicherheitsvorschriften nicht einhielten und sich in die technischen Prozesse einmischten, so Selenskyj. In seiner nächtlichen Videoansprache an die ukrainische Bevölkerung bezeichnet er das russische Vorgehen als „radioaktive Erpressung“ und den schlimmsten Vorfall in der Geschichte der Kernkraft.