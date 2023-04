Olympia-Zweiter beendet überraschend Ski-Karriere

„Nach neun Jahren als Profisportler habe ich mich entschlossen, meine Karriere zu beenden. Ich blicke auf eine spannende, fordernde und unglaublich schöne Zeit mit vielen besonderen Erlebnissen zurück. Vor allem aber bin ich dankbar für die tollen Freundschaften und Kontakte, die in den letzten Jahren im Skizirkus entstanden sind“, schrieb der gebürtige Bayer auf seinem Instagram-Kanal. Zudem gab’s die obligaten Danksagungen an Sponsoren, Ausrüster, Trainer, Betreuer und Co.