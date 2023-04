Hochschwangere Lenkerin bei Zusammenstoß verletzt

Zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß zweier Autos ist es am Dienstag gegen 15.30 Uhr im Gemeindegebiet von Burgkirchen gekommen. Eine hochschwangere 29-Jährige aus Kirchberg bei Mattighofen war auf der B 147 im Ortschaftsbereich von Kühberg in Richtung Braunau gefahren. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 50-jährige Mutter. Zur selben Zeit lenkte eine 38-Jährige aus Waasen ihr Auto auf der Gasteiger Gemeindestraße in Richtung Kühberg.