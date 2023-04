Immer mehr jobben: Warum Ukrainer „fleißiger“ sind

92% haben Job oder suchen danach

Das merkt man an den Zahlen: Ende Jänner hatten noch 2535 Ukrainer eine aufrechte Beschäftigungsbewilligung in Oberösterreich, waren also am Arbeiten. Mittlerweile sind es fast 3000 von 3677 hier lebenden Ukrainern zwischen 21 und 62 Jahren. Damit sind die ukrainischen Beschäftigten sogar „fleißiger“ als der Durchschnitt. Zuletzt hatten 92 Prozent von ihnen im erwerbsfähigen Alter einen Job oder waren beim AMS zur Arbeitssuche vorgemerkt. Im OÖ-Schnitt lag diese Quote im vergangenen Herbst bei rund 80 Prozent.