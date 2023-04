Was macht Oberösterreich mit kriminellen Kindern?

„Inseltraum statt Haftraum für 15-Jährigen Wiener“ betitelte die „Krone“ Ende Jänner den Artikel über einen Jugendlichen, der an einer Auszeit für Problem-Jugendliche in Madeira teilnahm statt an einer Verhandlung am Strafgericht. Bezahlt wurde das knapp 30.000 Euro teure Projekt von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe.