Chris Hemsworth krempelte sein Leben komplett um

Meditation und erholsamer Schlaf

Der 40-Jährige versucht außerdem, so achtsam wie möglich zu leben. „Ich meditiere viel und mache Atemübungen, vor allem in der Sauna und im Eisbad. Am liebsten mache ich Achtsamkeitsübungen bei körperlichen Aktivitäten, die es mir ermöglichen, ganz präsent zu sein und mich aus meinem Kopf in meinen Körper zu zwingen, vor allem beim Surfen“, schilderte er.