„Auch Zwölfjährige sollten schon strafmündig sein“

Mehrere Anwälte in Österreich forderten im Zuge dessen – wie berichtet – die Herabsetzung der Strafmündigkeit und initiierten damit eine Debatte. In dieselbe Kerbe schlägt nun auch Rechtsanwalt Markus Abwerzger. „Derzeit ist man in Österreich ab 14 Jahren strafmündig. Ich glaube aber, dass es keinen Jugendlichen gibt, der unter 14 Jahren straffällig wird und nicht zusätzlich auch ein Drogenproblem hat“, betont er, „man darf mittlerweile früher den Führerschein machen und ebenso früher wählen, also wäre es auch an der Zeit, früher für seine strafbaren Handlungen die Verantwortung zu übernehmen.“