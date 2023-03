Drastischer Anstieg bei der Kinder-Kriminalität

„Krone“:Herr Prof. Haller, merken Sie als Gerichtspsychiater eine Zunahme krimineller Straftaten bei Kindern und Jugendlichen?

Reinhard Haller: Ich glaube schon, dass dies der Fall ist und nicht nur in Einzelfällen zu beobachten ist. Das hat auch damit zu tun, dass heute das Reifungsalter viel früher eintritt. Das Alter, in dem Mädchen und Burschen in die Pubertät kommen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Zudem wird durch steigenden Bewegungsmangel vieles an Aggressivität nicht mehr abgeführt. Dieses fehlende Ventil kommt dann in Form von Kriminalität zum Ausdruck.