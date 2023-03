Tirol: 7 Jugendliche starben an einer Überdosis

„Kinder und Jugendliche als Drogenopfer in Tirol“ lautet die schriftliche Anfrage, die im Februar FP-Landesparteichef Markus Abwerzger an LR Eva Pawlata (SPÖ) gestellt hat. Nun liegen ihre Antworten auf die 15 Fragen vor. Laut den Epidemiologie-Berichten der Gesundheit Österreich GmbH der Jahre 2017 bis 2020 seien in Tirol auf Basis von Obduktionsbefunden sieben tödliche Überdosierungen in der Altersgruppe der unter 18-Jährigen verifiziert worden - davon vier Mädchen im Alter von 13, 15, 16 und 17 Jahren sowie drei Buben im Alter von 15 und 16 Jahren. Die Veröffentlichung der Daten für 2021 und 2022 sei bisher noch nicht erfolgt.