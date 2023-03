Wiener Anwalt fordert Strafbarkeit ab 12 Jahren

Steigende Kriminalität von Kindern und der Fall Luise in Deutschland heizten die Diskussion über das Strafmündigkeitsalter an. „Natürlich weiß ein zwölfjähriges Kind, das mit einem Messer auf einen Menschen einsticht, dass dieser sterben kann“, spricht sich Anwalt Sascha Flatz dafür aus, dass die Grenze auf 12 herabgesetzt wird, und verweist auf internationale Beispiele. In der Schweiz und in England etwa sind Täter bereits mit zehn Jahren strafbar (siehe Grafik).