Heer kauft weiter ein: Neue Transportflugzeuge

Zwei Typen als Favoriten

In 29 Nationen wird daher aktuell Ersatz gesucht. Vier bis fünf neue Maschinen sollen es werden. Bis zum Sommer werde es sich unter anderem zwischen der brasilianischen C-390 und einer neueren C-130-Version (in der „Juliette“-Variante) entscheiden. „Im 1. Quartal 2024 wollen wir den Vertrag unterschreiben“, so Tanner. Ein Government-to-government-Geschäft, also ein Ankauf von einem befreundeten Land statt direkt von der Industrie, wird diesmal im Gegensatz zu dem AW-169-Kauf aufgrund der Anbieter wohl nicht möglich sein.