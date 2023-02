Bundesheer erhält erste modifizierte Sturmgewehre

Tanner erklärte beim Festakt in der Wiener Maria-Theresien-Kaserne, sie freue sich auf die Übergabe der ersten Tranche des modifizierten Sturmgewehrs 77. „In den kommenden zwei Jahren werden insgesamt 14.400 Gewehre sowohl an die Miliz als auch an die Kaderpräsenzeinheiten ausgegeben. Das 1977 eingeführte Sturmgewehr wurde zwischenzeitlich zum eindeutigen Identifizierungsmerkmal der österreichischen Soldatinnen und Soldaten, sowohl im In- als auch im Ausland.“