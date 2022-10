Bundesheer: Wo jetzt die Milliarden hinfließen

Taktische Luftmobilität. Hier will man in den nächsten zehn Jahren von vier auf zwei Typen Hubschrauber reduzieren: den bereits eingeführten S 70 „Blackhawk“ und den Ende 2022 erstmals erwarteten, brandneuen AW 169B und M aus Italien. Die Vorgabe hier lautet: Per Hubschrauber muss eine Jägerkompanie (rd. 120 Mann) in einem Zug durch Österreich verlegt werden können. Wie sich das auf S 70 und AW 169 aufteilt, ist den Planern egal. Ausgephast werden OH58 und die AB212 mit ihrem markant klingenden Zweiblattrotor. Bei den Flächenfliegern wird die C-130 „Herkules“ bis 2029 ersetzt, eine Entscheidung über den Nachfolger muss in den nächsten zwei Jahren getroffen werden.