Ukraine entsetzt: „Schert euch zum Teufel!“

Der Friedensappell einiger namhafter deutscher Sozialdemokraten und Gewerkschafter, der am Samstag in der „Berliner Zeitung“ veröffentlicht wurde, hat in der Ukraine große Empörung ausgelöst. Peter Brandt, Initiator und Sohn des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt, fordert in dem Schreiben einen „schnellen Waffenstillstand“ und den „Weg zu Verhandlungen“. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sprach von „purem Zynismus“. Vizeaußenminister Andrij Melnyk tobte auf Twitter: „Schert euch zum Teufel mit eurer senilen Idee, einen ,schnellen Waffenstillstand“ zu erreichen und ,Frieden nur mit Russland zu schaffen‘."