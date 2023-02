Tausende marschierten mit Wagenknecht & Schwarzer

Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich am Samstag Tausende Menschen zu einer Kundgebung für Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg versammelt. Zu der Demonstration hatten die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aufgerufen. Die Demonstranten sprechen sich auch gegen Waffenhilfe für die Ukraine aus.