Super-Plus-Preller: Wegen Drogen war Schein weg

Rasch schnappte die Polizei einen Mann, der am 22. März mit gestohlenen Autokennzeichen in Zwettl 43 Liter Super Plus tankte - die „Krone“ berichtete. Tags zuvor erbeutete er die „Taferln“ in Wien und wollte nach dem Spritdiebstahl die Kennzeichen verändern, indem er mit schwarzem Klebeband die Zahlen 6 und 9 zu 8ern machte.