Polizei schnappte „Super-Plus-Preller“ rasch

Rascher Fahndungserfolg für die Polizei Zwettl: Ein Mann tankte am 22. März am Abend in der Braustadt 43 Liter Super Plus in seinen silbernen Pkw und fuhr ohne zu zahlen davon. Schnell eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass die montierten Wiener Kennzeichentafeln ein oder zwei Tage zuvor in der Bundeshauptstadt gestohlen worden waren.