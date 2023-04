Da stinkt’s (noch): Härtetest für E-Busse am Land

Beim Ausflugsverkehr nicht leistbar

Wichtig sei auch die Ladeinfrastruktur in der Nähe. „Für den Linienverkehr in der Stadt, wo man ja am meisten CO2 einsparen muss, ist das auch am besten möglich.“ Für die Reise oder die Verwendung auf dem Land wäre der E-Bus (noch) nicht geeignet: „Im Ausflugsverkehr kannst du es dir nicht leisten, Besichtigungstouren von einer Zapfsäule zur nächsten zu fahren und die Gäste dann lange warten zu lassen!“