Die Skitouren-Saison am Großglockner hat begonnen!

Anders als in Kärnten, wo die Glocknerstraße lange ins Frühjahr hinein unterm Schnee begraben liegt, hat die Glocknersaison in Osttirol bereits begonnen. Denn die Mautstraße zum beliebten Lucknerhaus der Familie Oberlohr in 1920 Meter Höhe ist den ganzen Winter geräumt. „Wir haben bis Mitte Mai durchgehend geöffnet, und dann gönnen wir uns auch nur zehn freie Tage“, erzählt Lucknerhaus-Chef Hans Oberlohr, wo sich Dank seines hervorragenden familiären Teams jeder wohlfühlt.