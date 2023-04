Mit Spaß am Fußballspiel durch die Osterwoche

14 Teams in den Meisterschaften am Start

Im Nachwuchs des MSV sind aktuell 180 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 16 Jahren eingeschrieben, darunter stolze 40 Mädchen. Im Frühjahr gehen 14 Nachwuchsteams an den Start. Geübt wird dreimal pro Woche unter der Anleitung von engagierten und ausgebildeten Coaches – freilich kommt der Spaß am Spiel nicht zu kurz.