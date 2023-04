Notfall beim Auftauchen: Männer aus See gerettet

Der Neufelder See im Burgenland ist am Samstag Schauplatz eines schweren Tauchunfalls gewesen. In den Mittagsstunden mussten nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland zwei Männer - 60 und 45 Jahre alt - ins Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz gebracht werden.