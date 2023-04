14 menschliche Schädel in Kofferraum gefunden

Interesse an Trauer und Begräbniskultur

Beim Besuch des frei zugänglichen Totenkarners in Mölbling (Bezirk St. Veit) hatten die beiden Deutschen, die sich sehr für Trauer und Begräbniskultur interessieren, die Schädel gestohlen. „Sie besuchten Totenkarner in Kärnten, weil diese im Vergleich zu Deutschland hier noch recht häufig anzutreffen sind“, berichtet die Polizei weiter. „Einer der beiden ist auch Akademiker und weil der Totenkarner öffentlich zugänglich war, haben sie sich scheinbar nichts dabei gedacht. Schädel hätten sie aber zum ersten Mal mitgenommen.“ Den Deutschen droht eine Anzeige wegen Störung der Totenruhe, was zu einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten führen kann - die Schädel wurden sichergestellt.