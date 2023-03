Papst wird am Samstag aus dem Spital entlassen

Am Samstag soll Papst Franziskus das Spital verlassen und in den Vatikan zurückkehren - sobald die Ergebnisse der letzten, am Freitag durchgeführten Untersuchungen vorliegen. An den Osterfeierlichkeiten wird er an einem Atemwegsinfekt erkrankte Pontifex jedoch nur eingeschränkt teilnehmen. So soll er der Messe am Palmsonntag beiwohnen, sie aber weder zelebrieren noch an der Prozession mit den Kardinälen teilnehmen, so Papst-Sprecher Matteo Bruni.