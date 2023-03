Schweigegeld für Pornostar: Trump angeklagt

Bei den Ermittlungen geht es um eine Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) an Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016. Der Erotikstar mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford gibt an, 2006 eine sexuelle Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser allerdings bestreitet. Die Zahlung an sich wäre nicht illegal, wurde von Trumps Anwälten auch schon eingeräumt - angeklagt werden könnten in diesem Zusammenhang aber eine Fälschung von Geschäftsdokumenten oder illegale Wahlkampffinanzierung.