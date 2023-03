Als Zehntausende das Alpenstadion bevölkerten

Am Freitag (18.10) trifft der GAK in der Zweiten Fußball-Liga auf Sturm II. Das kleine Derby birgt jetzt nicht die ganz große Brisanz. Bei GAK-Spielen in Kapfenberg wird so manch einer aber hellhörig. Die „Krone“ erinnert an epische Duelle der Grazer Rotjacken, die im Alpenstadion einst stattgefunden haben.