Erste Einblicke in ein großes Helden-Epos

Damit das Mittelalter zum Leben erweckt werden kann, muss alles bis ins Detail stimmen. Während also im Außenbereich in wochenlanger Arbeit mit Baggern und Kränen eine riesige Burgmauer aus Beton, Stahl und PU-Schaum aufgebaut wird, ist in den Kostümwerkstätten Fingerspitzengefühl gefragt. Jedes Kettenhemd und jede Sultansrobe muss sitzen: „Wir haben 50 Mitarbeiter, ein Kostüm fertigzustellen dauert eine Woche - und wir haben alleine 400 Soldatenkostüme für die Kampfszenen zu nähen“, erklärt Kostümbildnerin Beata Merkovits. Nebenan macht sich Sasvari Balazs über einen brandneuen Mantel her - und macht ihn so richtig schmutzig. Denn die meisten Gewänder sollen verschlissen und oft getragen aussehen.