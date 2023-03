„Yellowjackets“: Kannibalismus und Waldrituale

Dabei ist der Erfolg gar nicht so verwunderlich, schließlich garantieren Top-Charakterdarstellerinnen wie Christina Ricci („Addams Family“), Juliette Lewis („Kap der Angst“) oder Melanie Lynskey („The Last Of Us“) schon das Schauvergnügen. Für die neue Staffel wurde u. a. auch Elijah Wood („Der Herr der Ringe“) als Gaststar verpflichtet.