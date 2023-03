Steirisches Madereck: Gipfel mit großer Wirkung

Los geht‘s: Von Bruck an der Mur auf den Gipfel

Wir starten im Zentrum von Bruck an der Mur (491 m) und gehen bei der Stadtpfarrkirche und am Kino vorbei zur Kreckerstraße. Nach wenigen Metern sehen wir rechts den Wegweiser in Richtung Madereck und wandern den Siedlungsrand leicht bergauf. Bei den Abzweigungen halten wir uns rechts, bis wir die Kreuzung mit Parkmöglichkeit erreichen.