Bekam die FPÖ Geld für prorussischen Antrag?

Auch von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker kam harte Kritik. „Österreich empfing schon einmal Befehle aus Russland in der Besatzungszeit und wie es scheint, will die radikale Kickl-FPÖ wieder in diese Zeit zurück“, so Stocker in einer Aussendung. Es sei völlig inakzeptabel, dass sich die Partei derart vom Ausland beeinflussen lasse. „Die FPÖ will Österreich an Russland verscherbeln. Herbert Kickl und seine Russland-Brüder sind Anti-Patrioten“, erklärte der ÖVP-Politiker.