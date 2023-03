Til Schweiger schimpft Klimakleber „Vollidioten“

Er wisse, dass die Klimaaktivisten „teilweise dafür bezahlt“ werden, fuhr der „Manta, Manta“-Star fort. Sie bekämen „bis zu 1500 Euro im Monat dafür. Es gibt sogar Trainingscamps, in denen sie unter anderem lernen, welcher Kleber bei welcher Witterung am besten hält. Die Klimakleber sind eine große Plage in diesem Land!“