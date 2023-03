Ländle-Herren so „breit“ wie zuletzt vor 21 Jahren

Rücktritt und Punkte-Trio

Mit Thomas Dorner beendete zudem ein VSV-Läufer, der vorigen Winter noch punkten konnte und beim Auftakt in Sölden am Start war, überraschend im Dezember seine Karriere. Dennoch holten mit Patrick Feurstein, Johannes Strolz und Lukas Feurstein drei Vorarlberger in Summe 164 Zähler und sorgten so für die zehnterfolgreichste Saison des Jahrtausends.