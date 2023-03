Waggons besprüht: ÖBB fordern 500.000 Euro

Im vergangenen Jahr konnte einem Sprayer-Duo in Villach, Graffiti-Schäden mit einer Rekordsumme von einer halben Million Euro nachgewiesen werden. Dank modernster Technologie und dem Abspeichern jedes einzelnen „Kunstwerkes“ in einer Datenbank konnte die ÖBB gemeinsam mit der Polizei, den Tätern über 420 Fälle in einem Zeitraum über 15 Jahren zuweisen. Die Schadenssumme, welche sich nicht nur auf die entstandene Sachbeschädigung bezieht, beinhaltet seit 2022 erstmals auch die Kosten für den Ausfall bzw. die Stehzeiten der Züge bei den meist sehr aufwendigen Reinigungen.