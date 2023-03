Wenn erste Knospen an den Weinreben sprießen, sich das sanft-hügelige Landschaftsbild langsam in ein saftiges Grün verwandelt, wärmende Sonnenstrahlen auf der Nasenspitze kitzeln, lockt Österreichs größtes Weinbaugebiet im Nordosten des Landes. „Wir haben im Weinviertel eine einfache Formel für das Glück: Die Winzer entführen ihre Gäste im Frühling nach altem Brauch in die Weinberge“, freut sich Hannes Steinacker, Geschäftsführer vom Weinviertel Tourismus. „Das ist ,In die Grean gehen‘ – unser Frühlingsgruß – die Belebung alten Brauchtums.“ Aus der Weinviertler Mundart übersetzt, bedeutet es: in das Grüne gehen.