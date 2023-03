Gewalt war in brasilianischer Schule Alltag

„Wir sind empört über das, was hier geschehen ist, vor allem weil wir wissen, dass es in Schulen sehr häufig vorkommt“, sagte die Vorsitzende des örtlichen Schülerverbandes, Luísa Martins, zum Nachrichtenportal G1. Wie berichtet, hatte ein 13-Jähriger am Montag mehrere Lehrkräfte und einen Schüler mit einem Messer angegriffen. Eine 71-jährige Lehrerin wurde dabei schwer verletzt und starb im Krankenhaus an einem Herzstillstand. Vier weitere Menschen wurden verletzt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen.