Tote bei Angriff auf zwei Schulen in Brasilien

„Alle Sicherheitskräfte im Einsatz“

„Mit großem Bedauern und großer Traurigkeit verfolge ich die Ermittlungen zum Überfall auf die Schulen in Aracruz“, schrieb der Gouverneur von Espírito Santo, Renato Casagrande, auf Twitter. „Alle unsere Sicherheitskräfte sind im Einsatz.“ Im März 2019 waren bei einem Amoklauf in einer Schule in Brasilien zehn Menschen ums Leben gekommen. Damals hatten zwei junge Männer in ihrer ehemaligen Schule im Bundesstaat São Paulo Schüler und Mitarbeiterinnen getötet.