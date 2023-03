„Bücherheld“ gesucht: So wichtig ist das Vorlesen

Lesehelden werden gesucht

Um die Kultur des Vorlesens ins Rampenlicht zu holen, hat das Land Steiermark 2017 den „Vorlesetag“ ins Leben gerufen: Von A wie Alpakafarm bis Z wie Zeughaus - an unzähligen Orten wurden seitdem Lesungen organisiert. Auch heuer soll der Aktionstag, der am 1. Juli stattfindet, wieder das ganze Land erobern: „Wir sind auf der Suche nach Freiwilligen - auch Vereine und NGOs -, die an dem Tag Lesungen veranstalten und so zu Lesehelden oder Leseheldinnen werden wollen - und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene“, so Haller.