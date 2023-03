Steirer setzen auf Hightech gegen Trockenheit

Auf einen relativ trockenen und zu warmen Winter folgt ein regenarmes Frühjahr: Was steirischen Landwirten schon in den letzten Jahren Kopfzerbrechen bereitet hat, dürfte sich durch den Klimawandel dauerhaft verschärfen. Ein Teil der Lösung liegt in der zunehmenden Digitalisierung der Landwirtschaft. Diese findet oft im Verborgenen statt.