Drogenraub mit Machete: Sacher-Lehrling angeklagt

Der angehende Kellner bestreitet den Raub

Der Luxus war nicht von Dauer. Im Jänner wechselte er vom weltbekannten Hotel in der Wiener Innenstadt in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwältin raubte Edwin mit einem Freund in Krems (NÖ) bei einem Drogenkauf die Wohnung des Dealers aus - und fuchtelte dabei mit einer Machete herum. „Frau Rat, ich weiß selber nicht, was ich dort gemacht habe“, sagt der im gestreiften Hemd vorgeführte Mann. Er bestreitet, etwas aus der Wohnung gestohlen oder ein Messer in der Hand gehalten zu haben.