Drogenlenker (28) sitzt nun in Untersuchungshaft

Nach dem tödlich Unfall am Samstag in Bregenz, bei dem eine 57-jährige Fußgängerin ums Leben kam, hatte sich der Unfalllenker zunächst aus dem Staub gemacht. Bei der Einvernahme gestand nun einer der beiden Verdächtigen die Tat. Der 28-Jährige wanderte bereits in die Justizanstalt nach Feldkirch.