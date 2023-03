„Unverhältnismäßige Polizeireaktion“ auf Proteste

Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte in einer Aussendung die „unverhältnismäßig harte Reaktion“ der Wiener Polizei auf die Protestbewegung scharf. Die Aktivisten der „Blockgas“-Bewegung und „Don‘t Gas Africa“ hatten in der Nähe des Marriott Hotels an der Kreuzung Johannesgasse/ Kantgasse auf den Straßen protestiert, um die Konferenz zu verhindern. „Mit Tränengas, Einkesselung, Polizeihunden und einem unverhältnismäßig hohen Polizeiaufgebot wurde auf den Protest reagiert“, kritisiert Greenpeace in einer Aussendung.