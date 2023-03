Kogler vs. Nehammer: Start für den Vorwahlkampf

Die Strategie – Koalition weiterführen und gleichzeitig in den Wahlkampf eintreten – ist eine Gratwanderung. „Essenziell ist, dass noch Projekte abgearbeitet werden und nicht nur blockiert wird“, so Hofer. So ein Projekt soll das Informationsfreiheitsgesetz sein. Es lässt schon ewig auf sich warten. Kogler und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sollen sich im Finale befinden. Das Klimagesetz hingegen liegt auf Eis. Bei der Schaffung eines Bundesstaatsanwaltes bewegt sich nichts. Man darf gespannt sein, wie lange die Gratwanderung gelingt.